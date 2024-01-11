«الصحة» تحذر المواطنين من الإفراط في تناول الملح: يؤدي إلى الوفاة

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة تحذيرية للمواطنين بشأن ملح الطعام، موضحة أن 70% من الملح الذي نأكله في الأطعمة المصنعة قد يعرضنا إلى مشكلات صحية خطيرة، مثل الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.

تقليل كمية الملح اليومية

وأوضحت وزارة الصحة في تقرير رسمي عممته على مديريات الشؤون الصحية، أنه لا بد من التقليل من ملح الطعام، لتجنب خطر الإصابة بالأمراض المزمنة والوفاة، لافتة الى أن اتباع نط حياة صحي معتمد على الخضروات والفاكهة وتقليل الملح قدر الإمكان يؤدي إلى صحة جيدة.

الإسراف في تناول ملح الطعام

وأضافت أن الإسراف في تناول ملح الطعام يؤدي إلى التسبب في حدوث تورم نتيجة احتباس الكثير من السوائل داخل الجسم، وازدياد تناول الطعام يرفع احتمالية الإصابة بأمراض الشرايين أيضا، وزيادة حجم الدم التي تؤدي الى تضخم وزيادة حجم القلب، ما يجعل الفرد أكثر عرضة للإصابة بالسكات القلبية والجلطات.

وأشارت إلى حملة 100 يوم صحة، والتي تقدم كل الخدمات الطبية التي يمكن الاستفادة بها من خلال الكشف والعلاج مجانا، مشيرا إلى أن الحملة توجد داخل الوحدات الصحية وتعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا، مؤكدة أنه يمكن التواصل مع الوزارة من خلال الاتصال بالخط الساخن 105 للرد على كل التساؤلات والاستسفارات المختلفة والتوجه لأقرب وحدة صحية والذهاب اليها.