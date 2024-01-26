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إعلام لبناني: قصف مدفعي إسرائيلي استهدف أطراف بلدة حولا

كتب:

شريف سليمان
10:39 ص | الجمعة 26 يناير 2024
قصف مدفعي

قصف مدفعي

قالت وسائل إعلام لبنانية، إن قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا استهدف أطراف بلدة حولا، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

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