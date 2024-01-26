إعلام لبناني: قصف مدفعي إسرائيلي استهدف أطراف بلدة حولا كتب: شريف سليمان 10:39 ص | الجمعة 26 يناير 2024 قصف مدفعي قالت وسائل إعلام لبنانية، إن قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا استهدف أطراف بلدة حولا، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: وسائل إعلام فلسطينية: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف الحي الغربي لمجمع ناصر الطبي قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف سهل مرجعيون جنوبي لبنان «القاهرة الإخبارية»: قصف مدفعي إسرائيلي على محيط مستشفى ناصر بخان يونس في غزة قصف مدفعي لقوات الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مناطق متفرقة من خان يونس إعلام فلسطيني: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف مناطق وسط خان يونس قصف مدفعي بلدة حولا القاهرة الإخبارية بقلم شريف سليمان