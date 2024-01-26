بيت المسرح يستقبل إجازة نصف العام بـ7 عروض

يستقبل البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، إجازة نصف العام بـ7 عروض مسرحية.

طيب وأمير لفرقة المسرح الكوميدي

تقدم فرقة المسرح الكوميدي برئاسة الفنان ياسر الطوبجي، عرض «طيب وأمير» من إخراج محمد جبر، أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع ابتداء من الجمعة على مسرح ميامي بشارع طلعت حرب في تمام السابعة والنصف مساء، كما تقدم الفرقة أيضا عرض «يوم عاصم جدا» من إخراج عمرو حسان، على مسرح السلام بشارع القصر العيني أيام الجمعة والسبت والأحد، ابتداء من الجمعة في تمام السابعة مساء.

أما فرقة مسرح الغد برئاسة المخرج سامح مجاهد، فتستمر في تقديم عرض «النقطة العميا» من إخراج أحمد فؤاد، يوميا ما عدا الاثنين من كل أسبوع في تمام السابعة باستثناء الثلاثاء المقبل.

بينما تقدم فرقة مسرح الطليعة برئاسة المخرج عادل حسان، عرض «بيت روز» من إخراج محمود جمال حديني ابتداء من الأحد المقبل 28 يناير يوميا ما عدا الثلاثاء، في تمام السابعة مساء على قاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة.

للأطفال، تقدم فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الدكتور أسامة محمد على، عرض «الليلة الكبيرة» من إخراج الراحل صلاح السقا، في تمام السابعة مساء يوميا ما عدا الثلاثاء على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة .

كما تقدم فرقة المسرح القومي للأطفال برئاسة الفنان عادل الكومي، عرض «نور وعروسة البحور» من إخراج شادي الدالي في تمام السابعة مساء يوميا ماعدا الثلاثاء على مسرح متروبول بالعتبة.

عرض كاندي كراش لذوي الهمم

وانطلاقا من اهتمام وزارة الثقافة بأبنائنا من أصحاب الهمم، تقدم فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة عرض «كاندي كراش» من إخراج محمد متولي، ابتداء من الخميس 1 فبراير المقبل، يوميا في تمام الرابعة عصرا، ما عدا الاثنين والثلاثاء على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر.