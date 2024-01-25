وزيرة الثقافة تلتقي رئيس «الشارقة للكتاب» ويهديها آخر إصدارات حاكم الإمارة

التقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، لبحث تعزيز التعاون الثقافي في مجالات النشر والتبادل الثقافي.

يأتي اللقاء ضمن العديد من اللقاءات التي تُجريها وزيرة الثقافة، ضمن فعاليات الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صباح أمس الأربعاء، بمركز مصر للمعارض في التجمع الخامس.

تطور مستمر في كل مجلات الفنون والآداب

وأكدت وزيرة الثقافة على الأهمية الكبيرة للمشاركة الإماراتية بالدورة الحالية للمعرض، والتي تعكس عمق العلاقات بين البلدين، مضيفة أن الفعاليات الثقافية التبادلية بين البلدين في تطور مستمر في كل مجالات الفنون والآداب، ولها دور فعال في دعم المزيد من هذا العمق.

ومن جانبه، أكد أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب، يُعد منصة كبيرة للقاء الناشرين من 70 دولة حول العالم، وهنأ وزيرة الثقافة على افتتاح الدورة 55 معرض القاهرة الدولي للكتاب، متمنينًا لها أن تكون أكثر نجاحًا من الدورة السابقة.

آخر إصدارات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي

وفي نهاية اللقاء، أهدى رئيس هيئة الشارقة للكتاب، وزيرة الثقافة، نُسخةً موقعةً من آخر إصدارات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم إمارة الشارقة، بعنوان «تاريخ عمان من الاستيطان البشري إلى نهاية الدولة الإباضية»، وهو الإصدار الـ84 للدكتور سلطان بن محمد القاسمي.