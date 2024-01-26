القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والرجاء المغربي.. اضبط التردد واستمتع

تنتظر جماهير نادي الزمالك، أولى مباريات فريقهم الأول لكرة القدم، في بطولة كأس التحدي الودية في دبي، أمام فريق الرجاء المغربي، في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف المسابقات الرسمية سواء على المستوى المحلي أو القاري، بعد انتهاء منافسات كأس الأمم الإفريقية، فما القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والرجاء المغربي؟

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والرجاء المغربي

من القرر أن ينطلق اللقاء في تمام الساعة مساء، على أن تكون القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والرجاء المغربي، عبر قناتي الزمالك، وأبو ظبي الرياضية.

• تردد قناة الزمالك على نايل سات

التردد: 11449.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

• تردد قناة أبوظبي على نايل سات

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 5/6

• تردد قناة أبوظبي على عرب سات

التردد: 11526

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

قائمة الزمالك في كأس التحدي

عن تشكيل قائمة الزمالك لخوض مباراة كأس التحدي، والتي تنطلق أمام الرجاء المغربي:

حراسة المرمى:

محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع:

محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي - محمود حمدي الونش – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط:

محمد أشرف روقا – نبيل عماد دونجا – سيد عبدالله نيمار – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم أوباما - محمود عبد الرازق شيكابالا – محمد حسام بيسو – محمد السيد – إبراهيما نداي.

الهجوم:

سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.