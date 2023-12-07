كيفية مشاهدة مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي.. قناة مجانية

الزمالك يسير بخطى حثيثة نحو التأهل إلى الدور التالي من بطولة الكونفدرالية، على أن تكون الفرصة سانحة مجددًا لتعزيز فرص وجوده في المراحل المتقدمة من المسابقة، حال نجح في الانتصار على ساجرادا الأنجولي، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة القارية.

قنوات مجانية تنقل مباراة الزمالك وساجرادا في الكونفدرالية

مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي ستكون متاحة على البث الأرضي لقناة أون تايم سبورت بشكل مجاني لجماهير الكرة المصرية، وذلك من أجل مشاهدة الفارس الأبيض في مباراة تعد مصيرية وحاسمة في طريق الوصول للدور التالي، إذ يقف الأبيض في المركز الأول بجدول ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 6 نقاط بعد الانتصار في جميع مبارياته.

وتقام مباراة الزمالك وساجرادا يوم السبت المقبل، الموافق 9 ديسمبر، بعد تعديل موعدها من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، وتقديمها لمدة 24 ساعة، لأسباب تسويقية.

تبث قناة أون تايم سبورتس بعض مباريات دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية على التردد التماثلي الأرضي UHF9، على أن تكون مباراة الزمالك وساجرادا، التي ستقام على ملعب السلام، متاحة بشكل مجاني أمام الجماهير.

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية:

التردد الرقمي: UHF32

التردد التماثلي: UHF9

كيفية تنزيل قناة أون تايم سبورت الأرضية:

افصل الريسيفر عن جهاز التلفزيون الخاص بك.

قم بتوصيل اريال الاستقبال الارضي بجهاز التلفزيون.

اضغط على زر الاعدادات من جهاز الريموت (Remote control).

اضغط على قائمة القنوات.

اختر توليف اعداد القناة مباشرة.

اضغط على توليف تلقائي.

اختر البحث الرقمي ذاتيًا.

ادخل تردد قناة أون تايم سبورت الارضيه UHF32 (التماثلي UHF9).

انتظر حتى يتم الانتهاء من تثبيت قناه أون تايم سبورت الارضيه.

بمجرد ضبط تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية، ستتمكن من مشاهدة مباريات الدوري الممتاز والمنتخب المصري مجانًا على جهاز التلفزيون الخاص بك والتي تبث أيضًا على التردد الفضائي.