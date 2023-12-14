3 طرق لمتابعة مباراة الزمالك والمصري.. عيش متعة «الإيجيبشن ليج»

مباراة مهمة يخوضها فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، مساء اليوم، أمام نظيره المصري البورسعيدي، في إطار منافسات الدوري العام، لذا قبل ساعات من انطلاق المباراة، يمكن الإشارة إلى 3 طرق مجانية يمكن من خلالها لكل محبي القلعة البيضاء والساحرة المستديرة في مصر لمتابعة مباراة الزمالك والمصري مجانًا من المنزل.

موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

من المقرر أن تقام مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، مساء اليوم الخميس، على استاد برج العرب بإسكندرية، على أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الخامسة مساءً بتوقيت المغرب، والسابعة مساءً بتوقيت قطر والبحرين والسعودية، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

3 طرق مجانية لمتابعة مباراة الزمالك والمصري

لن تقتصر متعة مشاهدة مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي على الجماهير المتواجدة في مدرجات استاد برج العرب، إنما يمكن لكل متابعي الدوري العام ومحبي القلعة البيضاء والمصري البورسعيدي متابعة اللقاء ومعرفة كل ما يدور داخل المستطيل الأخضر من خلال متابعة قناة «أون تايم سبورتس»، إذ أنها تمتلك لحقوق الحصرية لبث مباريات الدوري المصري.

وإلى جانب قناة «أون تايم سبورتس»، يمكن متابعة لقاء الزمالك والمصري البورسعيدي، مساء اليوم، أثناء ممارسة القيادة أو أداء أي نشاط آخر، من خلال متابعة محطتي أون سبورت FM، والشباب والرياضة FM على عبر الراديو.

ويمكن تنزيل محطتي أون سبورت FM، والشباب والرياضة FM عن طريق ضبط الترددات الخاصة بهما، من خلال اتباع الخطوات التالية:

- محطة أون سبورت FM عبر تردد 93.7.

- محطة الشباب والرياضة FM عبر تردد 108.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام المصري

- فى حراسة المرمى: محمد عواد.

- في خط الدفاع: عمر جابر - محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي.

- في خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - يوسف أوباما.

- في خط الهجوم: شيكابالا - سيف الجزيري - أحمد مصطفى زيزو.

التشكيل المتوقع للمصري أمام الزمالك

- حراسة المرمى: محمود جاد.

- خط الدفاع: كريم العراقي - عمرو موسي - أحمد منصور - عمرو سعداوي.

- خط الوسط: حسن على - محمود حمادة - إلياس الجلاسي.

- خط الهجوم: غيلاس جناوي - محمد الشامي - فخر الدين بن يوسف.