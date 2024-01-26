نوة الكرم تضرب مطروح.. نشاط للرياح وسقوط أمطار خفيفة

تشهد مطروح اليوم، عدم استقرار في حالة الطقس على مختلف الأنحاء بسبب نوة الكرم التي تضرب المحافظة، وتتسبب في نشاط الرياح وسقوط أمطار خفيفة تصاحبها برودة في الجو.

انخفاض درجات الحرارة في مطروح

وسجلت درجات الحرارة خلال حالة الطقس اليوم في مطروح 16 درجة للعظمى و13 للصغرى، مع نشاط للرياح بسرعة 36 كيلومترا في الساعة.

نوة الكرم تضرب مطروح ورفع الطوارئ

وأعلنت محافظة مطروح استمرار رفع درجة الاستعدادات لمواجهة نوة الكرم والتعامل مع حالة الطقس غير المستقر في جميع المراكز والمدن.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ الإقليم، بمتابعة غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، مع غرف العمليات بمجالس المدن من مدينة الحمام شرقاً وحتى السلوم غربا ومروراً بمراكز ومناطق العلمين وسيدي عبدالرحمن وتل العيس والضبعة وفوكه ورأس الحكمة وسيدي حنيش ومرسى مطروح والمتاني والنجيلة وسيدي براني والتعامل السريع مع جميع المستجدات، وسرعة سحب مياه الأمطار من بؤر التجمعات على الطرق السريعة، مثل طريق «مطروح - الإسكندرية، وطريق «مطروح - السلوم»، لحين استقرار حالة الطقس.