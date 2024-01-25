موجة طقس سيئ تضرب مطروح ورفع حالة الطوارئ بالمدن الساحلية

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، استمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة حالة الطقس غير المستقر اليوم، مع متابعة غرفة عمليات المحافظة على مدار الساعة مع غرف عمليات مجالس المدن لأي طوارئ، وإزالة آثار تراكمات مياه الأمطار على الطريق الدولي الساحلي وداخل المدن في ظل ما شهدته عدد من مدن المحافظة الساحلية اليوم الخميس من سقوط أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة.

الاستعداد بالمعدات لمواجهة سوء الأحوال الجوية

وحول مواجهة حالة الطقس غدا، وجه محافظ مطروح، اليوم، شركة المياه والصرف الصحي بمحافظة مطروح ومجالس المدن والحماية المدنية وقطاع كهرباء مطروح بالاستعداد الجيد للمعدات والمركبات والأفراد للتعامل واتخاذ اللازم أولاً بأول، نظراًً للتغيرات الجوية وتوقع سقوط أمطار غزيرة، مع متابعة مخرات السيول وعدم وجود أي عوائق بها.

إزالة تجمعات مياه الأمطار في العلمين

وأكد محافظ مطروح، بأن مجلس مدينة العلمين تمكن بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح من تكثيف الجهود لرفع وإزالة تراكمات مياه الأمطار على الطريق الدولي الساحلي «مطروح- الإسكندرية»، خاصه أمام قرية سيدي عبدالرحمن في نطاق مركز العلمين.