بعد خضوع الفنان خالد الصاوي للجراحة.. 3 مضاعفات صحية عند تركيب الأسنان

أزمة صحية مفاجئة تعرض لها الفنان خالد الصاوي، بعد خضوعه لجراحة تركيب أسنان، لغرض طبي وليس تجميلي، وما يزال يستكمل علاجه، بعد استقرار حالته الصحية، علما بأنه في المعتاد ألا توجد خطورة كبيرة من الجراحة، إلا في حالات محددة، قد يكون سببها الإصابة بأمراض مزمنة.

يقول الدكتور بلال البربري، أخصائي علاج اللثة وجراحات اللثة التجميلية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن جراحة تركيب الأسنان ليست خطيرة، ولكن في حالة حدوث مضاعفات للمريض، خلال إجراء عملية تركيب الأسنان، يجب نقله إلى المستشفى فورًا، وعرضه على أطباء القلب والعناية: «ممكن المريض يحصله أزمة، أو نزيف خاصة لو عنده سيولة أو مخدش الدواء بتاعه، أو قطع شريان، وديه حاجة صعبة أوي ونادرة».

مخاطر ومضاعفات جراحة تركيب الأسنان طبيعية

جراحة تركيب الأسنان لها مخاطر طبيعية، أو ما يسمى بالمضاعفات التي تحدث نتيجة بعض الأخطاء، سواء كانت لغرض طبي أو تجميلي، ومن الخطأ عدم إبلاغ الطبيب المعالج، بالأمراض أو المشكلات الصحية التي يعاني منها المريض، لأن الخطورة تزداد مع المدخنين، ومرضى السكر والقلب وهشاشة العظام: «نسبة نجاح العملية 95% والمضاعفات والمشاكل اللي ممكن تحصل حوالي 5%».

ضرورة فحص المريض قبل الجراحة

يجب التأكد من أن الحالة الصحية للمريض، تسمح له بإجراء جراحة تركيب الأسنان، سواء لغرض طبي أو تجميلي، والحصول على شهادة أو تقارير صحية تثبت ذلك.

يجب الانتباه عند تركيب الأسنان

يجب الانتباه قبل إجراء العملية، خاصة بعض الفئات الذين يعانون من مرض مزمن، مثل مشكلات صحية في القلب أو الكلى أو أي نزيف في أثناء الجراحة: «ممكن يكون شخص عنده مرض معين، هيأثر عليه وهو بيعمل العملية، عشان حالته متدهورش».