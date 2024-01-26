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خالد الصاوي يخضع لعملية جراحية بعد أزمة صحية منعته من الظهور مع إنجي علي

كتب:

ياسمين محمود
01:25 ص | الجمعة 26 يناير 2024
خالد الصاوي

خالد الصاوي

قالت الإعلامية إنجي علي في برنامجها «أسرار النجوم»، عبر إذاعة «نجوم إف.إم»، أن الفنان خالد الصاوي تعرض لأزمة صحية طارئة، وهو السبب الذي منعه من الظهور في البرنامج أمس الخميس، كما خضع لجراحة طارئة.

وطمأنت إنجي علي جمهور الفنان الكبير إن حالته الصحية حالياً فى تحسن وتحت الملاحظة الطبية، وخلال ايام سيعود لاستكمال تصوير مسلسله الجديد بعد المتابعة مع طبيبه المعالج والذي يشرف على حالته الصحية.

يذكر أن للفنان خالد الصاوي فيلم «ليه تعيشها لوحدك» والذي يتم عرضه حالياً فى السينمات، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم مثل شريف منير، سلمى أبو ضيف، خالد عليش، رؤى شنوحة، فاطمة عادل، محمد رضوان، مؤمن نور وآخرون.

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بقلم ياسمين محمود