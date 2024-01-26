زوجة خالد الصاوي تكشف لـ«الوطن» تفاصيل عملية جراحية مفاجئة خضع لها

كشفت مي كُريم، زوجة الفنان خالد الصاوي، تفاصيل العملية الجراحية التي خضع لها الأخير، والتي اعلنت عنها الإعلامية إنجي علي، في برنامجها «أسرار النجوم» المذاع عبر إذاعة «نجوم إف ام».

الحالة الصحية لخالد الصاوي

وقالت «مي» لـ«الوطن» إن خالد الصاوي خضع لجراحة تركيب أسنان، بعد أن شعر بألم شديد بسبب «أعصاب الفك»، التي كانت تنتابه من حين لآخر، موضحة: «هذه العملية أجريت لغرض طبي وليس تجميلي».

وشددت على أن الحالة الصحية لزوجها خالد الصاوي، جيدة، وطمأنت جمهوره على حالته الصحية قائلة: «خالد بخير وزي الفل الحمد لله»، وخضع للعملية قبل أيام.