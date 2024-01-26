تأهل 10 فرق من طلاب جامعة طنطا للتصفيات النهائية في مسابقة «إبداع 12»

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، عن تأهل 10 فرق من طلاب جامعة طنطا للتصفيات النهائية في مجالات الابتكارات العلمية والفنون التشكيلية والترانيم والمراسل الإذاعي والتلفزيوني والفنون الشعبية والقصة القصيرة والدوري الثقافي «دوري المعلومات» بمسابقة إبداع 12 التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تقديم الدعم للطلاب

وأكد «ذكي» حرص إدارة جامعة طنطا على دعم الطلاب وتحفيزهم، وتوفير كل أشكال الدعم لهم وتنمية مواهبهم وقدراتهم لتحقيق الفوز بالمراكز المتقدمة ليكونوا نماذج نفتخر ونعتز بها، مشيراً أن الفرق المؤهلة بالمسابقة في مجال الابتكارات العلمية، الشركات الناشئة وريادة الأعمال مشروع، «ريبيكيا» طلاب كلية الهندسة، وهم الطالب مهاب محمد إسماعيل الصباغ، والطالب محمد أحمد فؤاد عجينة، وفي مجال الأمن السيبراني والمعلوماتي، مشروع منصة سايبر للأمن السيبراني والمعرفة الرقمية، طلاب كلية الحقوق عمرو عماد أبو المجد غنيم، وسهيلة محروس السيد عثمان، وفي مجال الفنون التشكيلية النحت غير المتخصص، الطالب أحمد عبد الواحد عطية بكلية الحاسبات والمعلومات.

وفي مجال الترانيم الطالبة يوستينا توني فهيم كلية التربية النوعية، وسارة عزمي رجائي كلية التربية النوعية، وكارولين جرجس سامي كلية التربية النوعية، وماريا حبيب عماد الدين كلية التربية النوعية، وشيري بيشوي حنا كلية التجارة، وكلارا أشرف كمال كلية التربية النوعية، وجوستينا إميل ميلاد كلية التربية، وجورج عادل سمير عازف بكلية التربية النوعية.

المراسل الإذاعي

وفى مجال المراسل الإذاعي والتلفزيوني تأهلت الطالبة آلاء ياسر عزت البدري بكلية التربية، وفي مجال الفنون الشعبية، تأهل الفريق الجماعي، ومجال القصة القصيرة 3 أعمال تم تصعيدها شملت قصة «دفتر الانطباعات» للطالب أحمد محمد سالم خليل بكلية الطب البشري، وقصة «ليلك» للطالبة ناريمان إبراهيم حجاج بكلية طب الأسنان، وقصة «صراع» للطالب محمد مجدي أبو الخير بكلية طب الأسنان.

وفي مجال الدوري الثقافي (دوري المعلومات) الطالب محمد شادي يحيى بكلية طب الأسنان، وإسراء سعيد عبد الغني بكلية الطب البشري، والطالب محمد سامي أحمد بكلية طب الأسنان، ونجوى السيد راضي بكلية الطب البشري، وعبد الله محمد عبد العزيز بكلية الحقوق، ويوسف أيمن ميدان بكلية التجارة.