رئيس جامعة السويس يبحث مع رؤساء الاتحادات الطلابية خطة الأنشطة والبرنامج الزمني

استقبل الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، الاتحادات الطلابية للكليات بالجامعة، في حضور الدكتور عز الدين حسيني جاد القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات المصرية، والدكتور هاني بهاء الدين منسق عام.

خطة الأنشطة الطلابية في الجامعة

واستعرض رئيس جامعة السويس، خطة الأنشطة الطلابية للعام الحالي والبرنامج الزمني المعد لها، مؤكدا ضرورة الالتزام بتنفيذ كافة الأنشطة المدرجة بالخطة لما لها من خبرات ومهارات لها أهمية كبرى في بناء شخصية الطلاب.

إقامة بطولات محلية في رحاب الجامعة

وأكد الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة قناة السويس ضرورة عمل بطولات محلية في رحاب الجامعة، واستضافة بطولات الكرة الشاطئية بالجامعة، في ظل اهتمام الدولة بالأنشطة الرياضية واكتشاف المواهب في الجامعات وتوطيد العلاقات وتعزيز أوجه التعاون بين الجامعات ووزارة الشباب والرياضة؛ لاكتشاف مواهب جامعية تساهم بقوة في المشاركة في البطولات وتحقيق إنجازات لمصر.

توفير خبرات احتكاك الطلاب من مختلف الجامعات

وثمن رئيس الجامعة النشاط البارز والإنجازات المثمرة في السنوات الماضية، ودور القيادة السياسية ووزارة التعليم العالي، ووزارة الشباب والرياضة من أجل الوصول إلى المرتبة التي تليق بأبطال مصر، لا سيما شباب الجامعات.