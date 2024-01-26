«شؤون البيئة» بالشرقية: تحرير محاضر لمنشآت صناعية وغذائية مخالفة

شنت إدارة التفتيش البيئي بفرع جهاز شئون البيئة بالشرقية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، حملة مفاجئة للتفتيش على المنشآت الصناعية والغذائية والورش والمطاعم بمراكز بلبيس والزقازيق وفاقوس.

ضبط مخالفات في عدة منشآت

واستهدفت الحملة التأكد من تطبيق تلك المنشآت للاشتراطات البيئية والصحية في التخلص الآمن من المخلفات وعدم الخلط بينهم وعدم وجود انبعاثات تضر بصحة الإنسان والبيئة المحيطة، وأسفرت الحملة عن تحرير 5 جنح للمنشآت المخالفة.

ومن جانبه، أشار الدكتور مجدي الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، إلى أن المخالفات التي رصدتها الحملة في هذه المنشآت تمثلت في «عدم وجود سجل مخالفات خطرة – عدم وجود سجل بيئي – عدم مطابقة غرفة تجميع النفايات للاشتراطات البيئية - عدم فصل المخلفات الخطرة عن المخلفات الصلبة - عدم وجود غرفة للمخلفات الصلبة - انتهاء رخصة تداول المخلفات الخطرة».