«شؤون البيئة» بالشرقية: غلق 14 منشأة غذائية وصناعية خلال شهر

أكد المهندس ماهر الشناف، مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام بمحافظة الشرقية، التنسيق مع مديرية الصحة وإدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة للتفتيش على 130 منشأة «98 منشأة غذائية - 26 منشأة صناعية وحرفية - 6محطات تموين سيارات) بمركزي الزقازيق وأبو كبير وحيي أول وثان الزقازيق خلال شهر ديسمبر الماضي، لإحكام الرقابة والسيطرة على المنتجات المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تحرير 150 محضرا للمخالفين

وتابع بأن التفتيش أسفر عن تحرير 150 محضرًا ما بين «نظافة - سلامة وصحة مهنية - محاضر بيئة - عدم حمل شهادات صحية للعاملين بالمنشأة - محاضر جنح صحية - عدم التخلص الأمن من المخلفات».

وأعلن غلق 8 منشآت غذائية لعدم استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية والصحية والبيئية والإجراءات الاحترازية، كما تمّ التوصية بغلق 6 منشآت بعد انتهاء الإجراءات القانونية تجاهها.