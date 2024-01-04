رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

«شؤون البيئة» بالشرقية: غلق 14 منشأة غذائية وصناعية خلال شهر

كتب:

نظيمة البحرواي
11:53 ص | الخميس 04 يناير 2024
أغذية فاسدة

أغذية فاسدة

أكد المهندس ماهر الشناف، مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام بمحافظة الشرقية، التنسيق مع مديرية الصحة وإدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة للتفتيش على 130 منشأة «98 منشأة غذائية - 26 منشأة صناعية وحرفية - 6محطات تموين سيارات) بمركزي الزقازيق وأبو كبير وحيي أول وثان الزقازيق خلال شهر ديسمبر الماضي، لإحكام الرقابة والسيطرة على المنتجات المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تحرير 150 محضرا للمخالفين  

وتابع بأن التفتيش أسفر عن تحرير 150 محضرًا ما بين «نظافة - سلامة وصحة مهنية - محاضر بيئة - عدم حمل شهادات صحية للعاملين بالمنشأة - محاضر جنح صحية - عدم التخلص الأمن من المخلفات».

وأعلن غلق 8 منشآت غذائية لعدم استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية والصحية والبيئية والإجراءات الاحترازية، كما تمّ التوصية بغلق 6 منشآت بعد انتهاء الإجراءات القانونية تجاهها.

اقرأ المزيد:

«شؤون البيئة»: لا نحارب الصيد الرياضي.. ونشجع المسابقات

جهاز شؤون البيئة بالشرقية يشن حملة مفاجئة على 375 مكمورة فحم ببلبيس  

«تعليم الإسكندرية» تنظم زيارة للطلاب إلى جهاز شؤون البيئة

شؤون البيئة: الحكومة المصرية تعمل على تشجيع الاستثمارات المناخية
بقلم نظيمة البحرواي