وزيرة الثقافة ضيفة برنامج «معكم منى الشاذلي» الليلة

تحل وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، ضيفة على برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على قناة ON، اليوم، بمناسبة افتتاح الدورة الـ 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، يتضمن الحوار استعراض أبرز السمات المميزة للمعرض هذا العام في ظل وجود النرويج كضيف شرف لهذه النسخة، بالإضافة إلى اتخاذ بعض الإجراءات المتعلقة بالتيسير على رواد المعرض.

وتتناول الحلقة حديثا حول اختيار «شخصية المعرض» الدكتور سليم حسن، وإعادة طبع موسوعته الشهيرة «مصر القديمة» وكذلك اختيار عناوين كتب نادرة لإعادة طبعها وتقديمها للجمهور.

فقرة بالحلقة تتحدث عن القضية الفلسطينية

وتتحدث الوزيرة خلال اللقاء عن العدد الكبير للناشرين بالمعرض، بالإضافة للأنشطة والفعاليات التي تشهدها النسخة الـ55 من المعرض، وكذلك عن شعار المعرض هذا العام وطريقة تصميمه والرمزية والدلالة فيه.

وتتضمن الحلقة فقرة خاصة مع سائقي الشاحنات الذين ينقلون المواد الغذائية والمساعدات إلى قطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي، ويتحدث عدد منهم عن الصعوبات التي تواجههم في أداء عملهم من وإلى الأراضي الفلسطينية.