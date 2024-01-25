وزيرة الثقافة: «القاهرة للكتاب» ثاني أهم معرض في العالم (فيديو)

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إنه تم التحضير والاستعداد لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، مشيرًة إلى أن ما نشاهده هو نتاج عمل عام كامل على مدار العام.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، في تغطية خاصة من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب، قائلًة: «في الأول كان فيه اختيار ضيف الشرف والرؤية والإطار الذي سيكون به المعرض، وبعد ذلك تم التواصل مع الدول التي ستشارك».

معرض القاهرة للكتاب

وتابعت: «معرض القاهرة الدولي للكتاب أكتسب خبرة عالمية، ويعتبر تاني أهم معرض حاليًا في العالم بعد معرض فرانكفورت، من حيث عدد المشاركين، العام الماضي كانوا 54 دولة، وهذا العام وفي ظل هذه الظروف عندنا 70 دولة تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب، مفيش دولة اعتذرت عن عدم الحضور بما فيهم دولة فلسطين».

فلسطين

وأكملت: «دولة فلسطين لها دائمًا جناح كامل يلقى كل الدعم، وإحنا حريصين على وجود جناح دولة فلسطين ليس فقط في معرض الكتاب، ولكن أيضًا في كل المحافل التي تقيمها وزارة الثقافة من ندوات في المجلس الأعلى للثقافة، من عروض فنية فىي دار الأوبرا المصرية أو في المسارح، مهرجان الموسيقى العربية تشارك به فرق فلسطينية، ودائمًا هناك حضور لدولة فلسطين في كل المحافل الفنية والثقافية لوزارة الثقافة المصرية».

وقالت: «هذا العام هناك 10 دول من قارة إفريقيا، بالإضافة إلى فنزويلا، الولايات المتحدة الأمريكية، كل الدول العربية الشقيقة، وروسيا لها جناح كبير، والنرويج ضيف الشرف، ونحن حريصون على التواصل مع كل الثقافات المختلفة في العالم».