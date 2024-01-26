القاهرة الإخبارية: دفاع إسرائيل عن نفسها أمام محكمة العدل الدولية «بائس»

قال مراسل قناة القاهرة الإخبارية في لاهاي، أبوبكر بشير، إن المئات من الداعملين لفلسطين توافدوا على محيط محكمة العدل الدولية في لاهاي، في انتظار لقرار يصفونه بالتاريخي إذا جاء كما تريده جنوب إفريقيا والفلسطينيون والداعمون لهم، بإلزام إسرائيل بوقف حربها في قطاع غزة لوجود شبهة ارتكاب جريمة إبادة جماعية، ومطالبة إسرائيل بالسماح لتمرير المزيد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

إسرائيل انضمت إلى معاهدة منع الإبادة الجماعية

وأضاف "بشير"، خلال رسالة على الهواء، ببرنامج "جولة المراسلين"، ويقدمه الإعلامي حساني بشير، أن إسرائيل انضمت إلى معاهدة منع الإبادة الجماعية عام 1950 أي بعد نحو عام واحد فقط من قرارها عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة يومها كانت إسرائيل متحمسة لهذه المعاهدة لأنها أرادت من خلالها ملاحقة النازيين وقتها بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية.

جريمة الإبادة الجماعية ويحاكمها العالم

وتابع: "اليوم تقف إسرائيل في قفص الاتهام، وهذا لم تتخيله عام 1950، متهمة بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ويحاكمها العالم عبر ذات المعاهدة التي وقعت عليها ولم تتخيل أنها تدافع عن نفسها، وأن هذا الدفاع يكون بائسا بحسب ما يرى كثير من المراقبين، بحيث إن الأدلة تبدو دامغة جدا، حتى هذا قول بعض أفراد المعسكر الإسرائيلي".