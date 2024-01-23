وزير خارجية نيجيريا: مفتاح وقف الحرب في قطاع غزة بيد أمريكا

مع استمرار الحرب على قطاع غزة وارتفاع عدد ضحايا الحرب إلي 25 ألف فلسطيني منذ 7 أكتوبر الماضي، قال وزير الخارجية النيجيري، ميتام توجار، أن مفتاح الحل بيد الولايات المتحدة الأمريكية لوقف الحرب علي غزة، مطالبا واشنطن بضرورة الضغط على حكومة الاحتلال بوقف الحرب.

نيجيريا تكشف الحل الوحيد لوقف حرب غرة

وبحسب صحيفة «فاينانشال تايمز»، أضاف «توجار»، أن مفتاح وقف الحرب في قطاع غزة بيد أمريكا، حيث إنها تمتلك نفوذا أكبر من الدول الأخرى في المنطقة، فيجب عليها أن تضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب واعمالها الوحشية المستمرة داخل القطاع.

شروط وقف حرب غزة

وكان مسؤولون في ادارة الحكومة الأمريكية، أفادوا في وقت سابق،ً بأن السبيل الوحيد لوقف الحرب غزة، يتمركز في إبرام اتفاق لإطلاق الأسرى والمحتجزين بين حركة المقاومة الفلسطينية، وإسرائيل.

و في السياق ذاته، قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ترفض بشكل قاطع شروط الاستسلام التي قدمتها حركة حماس الفلسطينية، مضيفا استمرار الحرب و اطلاق النار في قطاع غزة، واقتراح حماس للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين مرفوض، قائلا: «لقد أعدنا نحو 110 من المختطفين الإسرائلييت إلى وطنهم حتى الآن، ونحن ملتزمون بعودة الجميع وهذا أحد أهداف الحرب على غزة.