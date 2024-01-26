العدل الدولية: إسرائيل تورطت في ارتكاب إبادة جماعية بقطاع غزة

قالت رئيس محكمة العدل الدولية القاضية الأمريكية جوان دونوغو، إنّ إسرائيل تخالف التزاماتها وفقا لقرار اتفاقية منع الإبادة، وهو ما قدمته جنوب إفريقيا في طلب محاكمة إسرائيل، في الحادي والعشرين من ديسمبر الماضي.

أضافت خلال جلسة المحكمة بشأن طلب الإشارة إلى التدابير الطارئة من جنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية التي أقامتها ضد إسرائيل، وأذاعتها قناة «إكسترا نيوز»: «إسرائيل تجاهلت كل الاتهامات بشأن ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، حيث أعلنت في موقع وزارة الدفاع الإسرائيلية بأن هذه الاتهامات ليست حقيقية بالمرة وليست قانونية ولا توجد أدلة وأساسات لها».

وتابعت: «في ضوء هذا، تأخد المحكمة اختلاف الآراء إزاء ما ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة وانتهاكها لالتزامات اتفاقية منع الإبادة».

وأكدت: «إسرائيل انتهكت التزامات أخرى وفقا لاتفاقيات منع الإبادة وتورطت في ارتكاب إبادة جماعية والتحريض على ارتكاب إبادة جماعية».