«كابوس أسود» يثير مخاوف الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية

أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، أن اسرائيل تخشى صدور قرار من محكمة العدل الدولية يقضي باختصاصها في نظر الدعوى المقامة من جنوب أفريقيا، في شقها الموضوعي، بشأن اتهام الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، واستمرار عقد المداولات في هذا الشأن، وإصدار أوامر تشمل وقف إطلاق النار الفوري، وإيصال المساعدات، وتسهيل حياة الفلسطنيين في قطاع غزة، معتبراً أن هذا يشكل «الكابوس الأسود»، الذي لا تستطيع إسرائيل الفكاك منه منذ نشأتها، وأضاف أن «ما تصدره المحكمة لصالح جنوب أفريقيا ضد الاحتلال، سيظل هاجساً لليهود في أنحاء العالم».

قبول الدعوى يشكل هاجساً لإسرائيل على كافة الأصعدة

وأوضح أستاذ القانون الدولي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه حال قبول الدعوى سيشكل ذلك هاجسًا لإسرائيل على كافة الأصعدة السياسية والقانونية والقضائية والحقوقية والتاريخية، لأن الدولة التي ما برحت تبتز العالم بكونها ضحية «الهولوكوست»، وهي ذات الجريمة التي تستند إليها جنوب أفريقيا، في مذكرتها ضد الاحتلال الإسرائيلي، أمام الهيئة الرئيسية القضائية للامم المتحدة.

ولفت «سلامة» إلى أنه حال إصدار المحكمة لأمر، ورفض رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تنفيذ هذه الأوامر الملزمة، فإن ذلك لن ينزع الدعوى، وأن الأوامر ستظل موجودة، وهذا هو «الكابوس الأسود»، الذي تخشاه حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ولذلك ذهبت إلى المحكمة لتدفع عن نفسها تهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.