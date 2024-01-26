محكمة العدل الدولية: إسرائيل شنت عمليات عسكرية واسعة المدى في غزة

تلت رئيس محكمة العدل الدولية القاضية الأميريكية جوان دونوغو، القرار الخاص بإجراءات الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية، موضحةً أن إسرائيل نفذت عمليات عسكرية واسعة المدى جوا وبحرا وبرا، أدت إلى دمار واسع المدى ومقتل عديد من المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

أضافت خلال جلسة المحكمة بشأن طلب الإشارة إلى التدابير الطارئة من جنوب إفريقيا في قضية الإبادة الجماعية التي أقامتها ضد إسرائيل، وأذاعتها قناة «إكسترا نيوز»: «نحن على دراية كاملة بالكارثة الإنسانية التي حدثت في قطاع غزة، ونعرب عن قلقنا إزاء الهجمات المستمرة والصراع المستمر في قطاع غزة، وبخاصة الأمم المتحدة».

وتابعت: «المحكمة تنظر للشروط التي يجب توافرها لاتخاذ التدابير، لاعتبار ما يجري أنه قضية إبادة جماعية، وفق دعوى جنوب إفريقيا، استنادا للمادة 39 والمادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة».

أكدت أن جنوب إفريقيا وإسرائيل عضوان في الاتفاقية، كما أن المادة التاسعة منها تجعل التدابير يجب تنفيذها، مشيرةً إلى أن جنوب إفريقيا قدمت تصريحات علنية عن عمليات إسرائيل العسكرية وانتهاكها اتفاقية منع الإبادة.