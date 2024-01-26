رئيسة محكمة العدل الدولية: الوضع الإنساني في غزة «كارثي»

قالت رئيسة محكمة العدل الدولية القاضية الأمريكية جوان دونوغو، إنّ قطاع غزة لا يوجد به أي ملجأ أو مأمن ويفتقر لمقومات الحياة الأساسية من الماء والغذاء الكهرباء والدواء التي يتطلبها أي إنسان للتعايش مشيرة إلى تعرض أهالي القطاع لتهجير قصري وعمدي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

نساء قطاع غزة

وأضافت خلال جلسة المحكمة بشأن طلب الإشارة إلى التدابير الطارئة من جنوب إفريقيا في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها ضد إسرائيل، وأذاعتها قناة إكسترا نيوز أن منظمة الصحة العالمية قدرت 15% من نساء قطاع غزة الذين يولدون داخل القطاع يمرون بمضاعفات صحية مشيرة إلى معدلات وفاة الأطفال حديثي الولادة ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية نتيجة لنقص المعدات الطبية.

الوضع الإنساني في غزة

وتابعت رئيسة محكمة العدل الدولية: «الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي وداهم وقد يتدهور قبل أن تأخذ المحكمة قرارها النهائي، المحكمة ستستخدم قوتها لضمان احترام الحقوق يشأن التدابير المؤقتة».