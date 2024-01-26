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معرض القاهرة الدولي للكتاب

عاجل.. محكمة العدل الدولية تقبل دعوى اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية

كتب:

أحمد حامد دياب
02:38 م | الجمعة 26 يناير 2024
محكمة العدل الدولية

محكمة العدل الدولية

أعلنت محكمة العدل الدولية، رفض طلب إسرائيل برد دعوى جنوب إفريقيا في اتهامها بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، وأعلنت رئيس المحكمة جوان إي دونوغيو، اقتناع المحكمة بالأدلة التي قدمتها جنوب إفريقيا ومنها تصريحات المسؤولين الإسرائيليين.

أعلنت «دونوغيو» في الجلسة التي تنقلها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المحكمة مختصة ولديها صلاحية إصدار قرارات طارئة ملزمة لطرفي المحاكمة وتنفيذ هذه القرارات الاحترازية، وأوضحت اقتناع المحكمة بارتكاب إسرائيل عدوانًا على الشعب الفلسطيني، وأكدت أنها ستستخدم قوتها لتنفيذ قرارتها.

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بقلم أحمد حامد دياب