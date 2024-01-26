العدل الدولية تُلزم إسرائيل بإعلان تدابير منع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين خلال شهر

قالت رئيس محكمة العدل الدولية القاضية الأمريكية جوان دونوغو، إنه يجب على إسرائيل أن تنهي عملياتها العسكرية وأن تبذل قصارى جهدها لمنع أي تحريض علني ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة واتخاذ كافة التدابير لإخال المساعدات العلاجية ومعالجة المصابين داخل قطاع غزة .

أضافت خلال جلسة المحكمة بشأن طلب الإشارة إلى التدابير الطارئة من جنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية التي أقامتها ضد إسرائيل، وأذاعتها قناة "إكسترا نيوز": يجب على إسرائيل أن تقدم لمحكمة العدل الدولية تقارير شاملة للتدابير التي ستتخذها خلال الفترة المقبلة تجاه الأزمة الفلسطينية، مشيرة إلى محكمة العدل الدولية لديها السلطة القانونية للطلب من الأطراف تقديم معلومات تتضمن التدابير المؤقتة التي ستتخذ خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت رئيس محكمة العدل الدولية، إنه يجب على إسرائيل أن تقدم التقارير سالفة الذكر خلال شهر من الآن لهيئة المحكمة.