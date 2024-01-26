أول تعليق من جنوب إفريقيا على قرار «العدل الدولية»: انتصارا حاسما لسيادة القانون

أشادت دولة جنوب إفريقيا، اليوم، بالحكم الأولي الصادر عن محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها ضد «إسرائيل» بتهم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، أمام المحكمة التي تتخذ من مدينة «لاهاي» الهولندية مقرا لها، وقالت إن اليوم يمثل انتصارا حاسما لسيادة القانون الدولي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت «محكمة العدل الدولية»، قرارا يقضي بأن على سلطات الاحتلال الإسرائيلي اتخاذ تدابير لمنع وقوع أي أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة.

وقالت وزارة خارجية جنوب إفريقيا، إن اليوم يمثل منعطفا مهما في السعي لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، مؤكدة أنها كانت تأمل في إصدار«محكمة العدل الدولية»، قرارا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة من أجل تنفيذ الأوامر المؤقتة التي أصدرتها.

جنوب إفريقيا تؤكد وقوف حكومتها وشعبها إلى جانب الفلسطينيين

وأكدت خارجية جنوب إفريقيا، وقوف حكومة وشعب بلادها إلى جانب الشعب الفلسطيني.

وفرضت محكمة العدل الدولية، وفق لشبكة «روسيا اليوم» الإخبارية، على إسرائيل إجراءات مؤقتة، بينها على إسرائيل وفقا لالتزاماتها ووفقا لاتفاقية الإبادة الجماعية، اتخاذ الإجراءات لمنع جميع الأفعال بما فيها القتل والتسبب بالضرر البدني وبالظروف التي تؤثر على الحياة والدمار المادي.

كما قضت المحكمة، ومقرها لاهاي، على خلفية تصويت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضيا لصالح الإجراءات العاجلة،على اتخاذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة للفلسطينيين في قطاع غزة، و اتخاذ إجراءات فورية للتأكد من منع تدمير الأدلة حول ارتكاب إبادة جماعية.

كما قضت «العدل الدولية»، بأنه على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وفق لـ«روسيا اليوم»، تقديم تقريرا للمحكمة حول كل التدابير خلال شهر واحد من تاريخ إصدار القرار.