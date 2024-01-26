إسرائيل تشيد منطقة عازلة بطول قطاع غزة.. سجن كبير لعقاب الفلسطينيين

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا، بعنوان «سجن كبير لعقاب الفلسطينيين.. إسرائيل تشيد منطقة عازلة بطول قطاع غزة».

الحرب على غزة

وأوضح التقرير التليفزيوني أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يسعى لتشييد منطقة عازلة أو بالأحرى سجن أكبر حول غزة لتضييق الخناق على سكان القطاع المحاصر أو من نجى منهم عقب العدوان الغاشم الذي يشنه على القطاع، كأن آلة القتل الإسرائيلية لم تكتف بالأرواح التي سرقها منذ 7 أكتوبر الماضي ردا على عملية طوفان الأقصى.

منطقة عازلة لعقاب الفلسطينيين

وأشار التقرير التليفزيوني إلى أن تقارير إعلامية أمريكية أكدت أن إسرائيل تمضي قدما في إنشاء منطقة عازلة بطول قطاع غزة وبعمق يصل إلى نحو كيلومتر حيث قامت بتجريف مساحات كبيرة من الأراضي والطرقات، وهدم أكثر من 1100 مبنى في المناطق الشرقية للقطاع من جهتي الشمال والجنوب.

ولفت التقرير التليفزيوني بأنه على الرغم من تأكيد عدد من المسؤولين الإسرائيليين أن الهدف من المنطقة العازلة هو السماح لمستوطني غلاف غزة بالعودة لمنازلهم بأمان ونزع سلاح الفصائل الفلسطينية لضمان عدم تكرار عملية طوفان الأقصى، إلا أن عدة صحف إسرائيلية انتقدت الفكرة وأكدت أنها ستخلق مشاكل تفوق الفائدة من إنشاءها وأن إسرائيل ستواجه ضغوطا دولية لإخلائها مرة أخرى.