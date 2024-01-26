أستاذ قانون دولي: كل الوقائع تؤكد ارتكاب إسرائيل لإبادة جماعية في غزة

قال الدكتور أمجد شهاب، أستاذ القانون الدولي، إن هناك بريق أمل وضرورة حتمية على الأقل بتجميل ما تبقى من مصداقية المؤسسات الدولية كحد أدنى بإصدار قرار احترازي واحد ضمن الـ9 المقدمة من جنوب إفريقيا، ومن ضمنها وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات وعودة السكان للمناطق التي تم تدميرها.

وأضاف شهاب، خلال مداخلة ببرنامج «الصحافة العالمية»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية أمل مضهج، أن هناك اتجاها محتملا بإمكانية تصويت أكثر من نصف عدد القضاة في محكمة العدل الدولية، وعددهم 15 قاضيا، وهناك أكثر 127 قضية تم التباحث بها في محكمة العدل الدولية منذ نشأتها وحتى 2004، ومعظم الذين صوتوا من القضاة يتبعون سياسيا مواقف دولهم.

جميع الأدلة ضد إسرائيل

ولفت أستاذ القانون الدولي إلى أن جميع الأدلة في قطاع غزة تدين الاحتلال الإسرائيلي بجريمة الإبادة الجماعية، وتظهر بشكل واضح ونية متعمدة في قتل المدنيين، موضحا أن ممارسات العنف التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي يستطيع أي إنسان على وجه الأرض رؤيتها عبر القنوات التلفزيونية.