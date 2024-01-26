وكيل «صحة الشرقية» يوجه بنقل طبيبة خارج الإدارة الصحية لعدم التزامها بالنوبتجية

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وحدات الرعاية الأولية بمراكز الزقازيق وكفر صقر، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بهم.

ندب طبيبة خارج الإدارة الصحية بالزقازيق

تفقد وكيل وزارة الصحة خلال جولته الميدانية وحدة طب الأسرة بهرية رزنة، التابعة للإدارة الصحية بالزقازيق، وتلاحظ عدم تواجد الطبيبة المُكلفة بالنوبتجية، ووجه وكيل الوزارة بندبها خارج الإدارة الصحية بالزقازيق، وتوزيعها من خلال المديرية لسد العجز بالإدارات الصحية الأخرى، كما تفقد وحدة طب الأسرة بشيط الهوى التابعة للإدارة الصحية بكفر صقر.

مؤشرات عمل الفرق الطبية المشاركة في المبادرات الرئاسية

كما قام «مسعود» بمناظرة سجلات التردد عليها، وتابع مؤشرات عمل الفرق الطبية المشاركة في المبادرات الرئاسية المختلفة، من دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن السرطان، ومتابعة عمل فرق التطعيمات الروتينية.

كما تأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ووسائل تنظيم الأسرة المختلفة، وتسجيل البيانات في كشوفات وسجلات العيادة، ومتابعة خدمات الشباب والمراهقين المقدمة بالوحدات.