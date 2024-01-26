مدير الصحة العالمية ينهار أثناء الحديث عن غزة «فيديو»

تحدث تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير منظمة الصحة العالمية عن الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة، حيث دعا إلى وقف إطلاق النار وإيجاد حل حقيقي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ووصف الأوضاع في غزة بـ«الجهنمية»، بحسب ما نشره الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية.

وأثناء حديث «جيبريسوس»، صمت لثوان قليلة ثم بكى وعاد إلى الحديث عن الأوضاع التي يعيشها الفلسطينيون، كما تطرق للحديث عن تجربته التي عاشها عندما كان طفلًا في الحرب الحدودية بين إثيوبيا وإريتريا في الفترة 1998-2000.

مدير الصحة العالمية: الحرب ليست الحل

وقال مدير منظمة الصحة العالمية: «أنا مؤمن حقيقي، بسبب تجربتي الخاصة، بأن الحرب ليست الحل، الحرب تأتي بالمزيد من القتل، والمزيد من الكراهية، والمزيد من العذاب، والمزيد من الدمار، لذا دعونا نختار السلام ونحل هذه القضية سياسيًا».

وأضاف: «أعتقد أنكم جميعًا قلتم بأن الحل هو حل الدولتين، وآمل أن تنتهي هذه الحرب وتنتقل إلى الحل الحقيقي والسياسي»، ثم انهار واصفًا الوضع الحالي بأنه «لا تكفيه الكلمات».

مدير الصحة العالمية عاش في الحرب

وعاش مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في خضم الحرب عندما كان طفلاً واختبأ أطفاله في مخبأ خلال عمليات القصف في الحرب الحدودية بين إثيوبيا وإريتريا في الفترة 1998-2000، لذلك لم يتمالك دموعه أثناء الحديث عن الظروف الإنسانية في قطاع غزة.