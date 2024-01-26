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فلسطين: إسرائيل فشلت في الدفاع عن نفسها أمام محكمة العدل الدولية

كتب:

عمرو صالح
04:52 م | الجمعة 26 يناير 2024
محكمة العدل الدولية

محكمة العدل الدولية

قال السفير عمار حجازي مساعد وزير الخارجية الفلسطيني إن قرارات محكمة العدل الدولية اليوم بناء على مستندات جنوب إفريقيا بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لجرائم حرب جماعية هي قرارات تاريخية مشيرا إلى أن إسرائيل فشلت في الدفاع عن نفسها أمام المحكمة.

محكمة العدل الدولية

وأضاف حجازي خلال مؤتمر صحفي أذاعته قناة اكسترا نيوز إن قرارات محكمة العدل الدولية التي صدرت اليوم جاءت بعد أن قام القضاة بتقييم الواقع والحقائق مشيرا إلى أنها قرارات عبرت عن أسمى الحمايات القانونية لحقوق الإنسان.

جرائم الحرب الإسرائيلية

وتابع مساعد وزير الخارجية الفلسطيني: «كما أن يجب على دول العالم بحكوماتها أن تضمن عدم تورطها في جرائم الحرب التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني خلال الأيام الماضية».

شدد على أن فلسطين ستستمر في السعي خلال الفترة الحالية لمتابعة لقرارات العدل الدولية يوم 19 فبراير المقبل، ومحاسبة إسرائيل بشأن احتلال غير قانوني في الأراضي الفلسطينية.

 

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