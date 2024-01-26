نتنياهو: قرار محكمة العدل الدولية وصمة عار لن تمحى.. وسنواصل الحرب

رفض رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قرار محكمة العدل الدولية، مؤكدا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وقال «نتنياهو»: «استعداد محكمة العدل الدولية لمناقشات مزاعم الإبادة الجماعية ضد إسرائيل وصمة عار لن تمحى».

وتابع: «سنواصل هذه الحرب حتى النصر المطلق وعودة جميع المحتجزين، وحتى لا تعود غزة لتشكل تهديدا لإسرائيل».