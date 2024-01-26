وزير الخارجية الفلسطيني يطالب بضمان تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية
كتب:
شريف سليمان
03:36 م | الجمعة 26 يناير 2024
وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي
رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».
وقال «المالكي»: «ندعو جميع الدول إلى ضمان تنفيذ جميع التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة بما في ذلك إسرائيل»، مشيرًا إلى أن قضاة محكمة العدل الدولية قيموا الوقائع والقانون وحكموا لصالح الإنسانية والقانون الدولي.