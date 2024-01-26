5 فوائد صحية وقيم غذائية لليمون الأخضر.. محسّن للهضم ومٌخفض للوزن

يحتوي الليمون على فوائد قيّمة وأحد أسباب حرق الدهون وبالتالي هام لتخفيض الوزن، ويتميز باحتوائه على فيتامين «سي»، لرفع مناعة الجسم، ويقبل المواطنون على تناول الليمون في فصل الشتاء لما له من فوائد غذائية وصحية.

تستعرض «الوطن»، 5 فوائد صحية وقيم غذائية لليمون الأخضر، خلال سطور التقرير التالية، ومدى احتياج الجسم له في فصل الشتاء، وهو علاج طبيعي، ومُقوي للمناعة دون تكلفة مرتفعة ومُتوفر في كل بيت.

ويوضح المهندس محمد سالم، خبير تغذية، أهمية وفوائد تناول الليمون الأخضر سواء مشروب أو إضافته للأطعمة خلال 5 نقاط، لكنه حذر من تناوله في بعض الحالات الصحية.

5 فوائد صحية وقيم غذائية لليمون الأخضر

-يعد الليمون الأخضر أحد أسباب تخفيض الوزن لما له القدرة على حرق الدهون.

-الليمون من الحمضيات ويحتوي على فيتامين «سي»، ومضاد الأكسدة، وهو داعم لجهاز المناعة.

-يقي من أمراض الشتاء ومٌكافح لها، ويُعالج الإنفلونزا ونزلات البرد إلى جانب الأدوية العلاجية.

-طارد للسموم ومٌحسن لعملية الهضم ويحتوي على ألياف مٌفيدة للجهاز الهضمي، ويحسن عملية الإخراج ويقي من الإمساك.

-يعمل الليمون الأخضر على تحسين صحة البشرة، ويزيدها نضارة، بإضافته على مياه الشرب وجعله روتين مٌستمر فهو طارد للسموم ومٌنظم لإفراز الزيوت في البشرة.

-يٌحسن مشروب عصير الليمون المزاج ويٌهديء الأعصاب.

تحذير من الفرط في تناول الليمون

فيما حذر «سالم»، من الإفراط في تناول الليمون، خاصة للذين يُعانون من مُشكلات كحرقة في المعدة، إذ يحتوي على حمض الستريك في الليمون الذي يسبب «كشط مينا» للأسنان، أي تآكل الأسنان، لذا يجب الحذر والاعتدال في تناوله، رغم كم الفوائد الصحية والعلاجية التي يتمتع بها.