توصيات وزارة الزراعة عند تسميد محصول التفاح

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في مركز البحوث الزراعية نشرة بأهم التوصيات الفنية الخاصة بأشجار التفاح وأكدت على ضرورة تطعيم التفاح خلال يناير الحالي وفبراير المقبل مع بدء تسميد محصول التفاح عند بدء انتفاخ البراعم.

أهمية عملية التسميد لأشجار التفاح

أوضح «المركز» في تقرير له على أهمية التسميد، من خلال نثر الأسمدة أسفل الشجرة بنظام الري بالغمر للأشجار اقل من عمر 3 أعوام بمعدل 250 جرام سلفات نشادر، تقسم على دفعات، أما الأشجار من 4 إلى 8 أعوام 750 كيلو جم سلفات نشادر، تقسم على عدد من الدفعات، أما الأشجار أكبر من 8 أعوام فيتم إضافة 1000 جم سلفات نشادر للشجرة فتقسم على عدد من الدفعات.

تابع المركز أن الأشجار تحت نظام الري بالتنقيط فيتم التسميد من خلال السمادة بإضافة 250 جم نترات نشادر و125جم سلفات بوتاسيوم و25 جم حمض فوسفوريك، على ان يتم ذلك بالكميات السابقة مرتين اسبوعياً حتى تمام العقد في حالة الأشجار الغير مثمرة، على أن يستمر التسميد حتى آخر مارس.

أهمية عملية الري

أكد المركز على ضرورة الاهتمام بعملية الري خلال الفترة الحالية على أن يتم الري في الأراضي التي تروى بالغمر بداية التزهير والنمو الخري ثم أثناء فترة التزهير على الحامي، أما الأراضي التي تروى بالتنقيط فيبدأ الري عند تفتح البراعم الزهرية ويراعى انتظام المواعيد وتقليل كميات المياه طبقا لعمر الشجرة.

برنامج مكافحة آفات محصول التفاح

حذر مركز البحوث من ظهور الإصابة بالبياض الدقيقي والجرب لأشجار التفاح خلال المرحلة المقبلة، ما يتطلب استخدام المبيدات، بمعدل 300 جم كومولوس لكل 100 لتر، والرش من 3 إلى 4 مرات عند تفتح البراعم بعد العقد مباشرة، وفي حال ظهور البياض الدقيقي يتم استخدام «بيليز» بمعدل 30 جم لكل 100 لتر ماء ثم اميستار بمعدل 45 سم لكل 100 لتر ماء.