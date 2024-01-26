حصاد الحوار الوطني.. ندوة على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، غداً السبت في الرابعة مساءً، ندوة على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب، حول حصاد المرحلة الأولى من الحوار الوطني، بعنوان «الحصاد الوطني المستمر»، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني.

جلسات الحوار الوطني.. أفكار وتوصيات

ومن المقرر أن تناقش الندوة، التي يديرها الإعلامي أحمد عبد الصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، ما جاء في كافة جلسات الحوار الوطني، من أفكار وأطروحات وتوصيات، خلال الفترة الماضية.

إنجازات الحوار الوطني

وتناقش الندوة، كيف ساهم الحوار الوطني، في تحسين المناخ العام، فضلا عن مستقبل الحوار الوطني، خلال الفترة المقبلة، وما الذي يمكن أن يقدمه.