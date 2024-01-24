عضو بـ«التنسيقية»: الدعوة لحوار وطني اقتصادي تؤكد حرص الدولة على تحسين معيشة المواطنين

ثمن الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، الأمين العام للحزب بالدقهلية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد الشرطة الـ72، موضحا أن الرئيس بكلمته أثلج صدور أشقائنا الفلسطينيين في محنتهم بتأكيده على عدم التخلي عن دعم القضية.

دور مصر في دعم القضية الفلسطينية

وأضاف «هجرس» في بيان له، أنه لا أحد يمكنه المزايدة على دور مصر في دعم القضية الفلسطينية على مدار تاريخها، مصر كانت ولا زالت الشقيقة الكبرى التي تحمل هموم أشقائها في أزماتهم وتعثراتهم المختلفة، وكل المحافل الدولية والإقليمية شاهدة على الدور المصري.

حوار وطني شامل

وفيما بتعلق بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لإجراء حوار وطني شامل وعميق خاص بالاقتصاد، أوضح عضو الهيئة العليا لحزب الجيل، أن ذلك يشير إلى أن الملف الاقتصادي على رأس أجندة الدولة، ويؤكد حرصها على تحسين معيشة المواطنين وخفض حدة الأثار السلبية للأحداث العالمية على الأسعار.

ووجه عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التهنئة لرجال الجيش والشرطة البواسل على دورهم فى حفظ الأمن والأمان الداخلي، مؤكدا أن تضحياتهم لا تنضب وساهمت في الحفاظ على مقدرات الدولة.