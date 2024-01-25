«التنسيقية» تهنئ المصريين بذكرى عيد الشرطة وثورة 25 يناير

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشعب المصري بذكرى 25 يناير عيد الشرطة وثورة يناير، التي تحل اليوم ويحتفل بها الشعب المصري والقيادة السياسية.

ونشرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التهنئة عبر صفحتها على فيسبوك: «تهنئ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الشعب المصري العظيم بالذكري الثانية والسبعين لعيد الشرطة المصرية، والذكرى الثالثة عشر لثورة 25 يناير المجيدة، حفظ الله مصر وشعبها العظيم».