وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفيات تلراك والصوفية المركزي 

وجه الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بإرسال سيارة محملة بالأدوية إلى مستشفى الصوفية المركزي بعدما لاحظ وجود نقص في المخزون الاستراتيجي للأدوية بالمستشفى.

متابعة سير العمل في مستشفيات تلراك والصوفية

وجاء ذلك خلال مرور وكيل وزارة الصحة علي مستشفيات تلراك والصوفية المركزية، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وذلك بعد تفقده خدمات الرعاية الأولية بالزقازيق وكفرصقر.

قام وكيل الوزارة خلال زيارته على مستشفى تلراك المركزي، بالمرور على قسم الاستقبال والطوارئ، كما تفقد قسم المعامل، وتم التأكد من توافر المستلزمات الطبية والكيماويات لإجراء الفحوصات المعملية.

تدوين الإجراءات التمريضية والعلاجية

كما تفقد وكيل الوزارة قسم الحضانات، وقام بمناظرة الملفات الطبية للمرضى، والتأكد من تدوين كافة الإجراءات التمريضية والعلاجية للحالات بها، كما تفقد قسم الأشعة، وقام بمناظرة سجلات التردد عليها، مؤكداً على أهمية تفعيل الأشعة الاقتصادي بجانب المجاني.

كما تفقد الدكتور هشام مسعود خلال زيارته الثانية الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى الصوفية، ولاحظ وكيل وزارة الصحة عدم توافر بعض من المخزون الاستراتيجي للأدوية، ووجه على الفور بإرسال سيارة من المستشفى لصرف الأدوية.

كما تفقد الأقسام الداخلية، وحرص على الاستماع إلى المرضى، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة لهم، وتوفير أي احتياجات طبية لهم.