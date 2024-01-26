السيسي لرئيسة وزراء إيطاليا: استمرار الحرب في غزة له تداعيات كبيرة على أمن الإقليم

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، ناقشا خلاله الأوضاع في غزة وخطورة استمرار الحرب على المنطقة.

وأوضح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال شهد استعراض سبل تعزيز التعاون المشترك بما يتفق مع العلاقات التاريخية التي تربط الدولتين والشعبين الصديقين، وأبدى الجانبان ترحيبهما بالزخم الكبير الذي تشهده العلاقات في كافة المجالات، وبحثا كيفية مواصلة دفعها إلى آفاق أرحب.

السيسي يؤكد ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول أيضا الأوضاع الإقليمية وبالأخص في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، مشددا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في هذا الصدد بما يتسق مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وجدد الرئيس في هذا الصدد التحذير من أن استمرار الحرب في غزة ستكون له تداعياته الكبيرة على أمن الإقليم، مشددا على أن السعي لاستعادة الاستقرار وتحقيق العدل يرتبط بإيجاد حل شامل للقضية الفلسطينية يفضي لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

من جهتها، ثمنت رئيسة الوزراء الإيطالية الجهود المصرية للتهدئة، وتواصل مصر مع جميع الأطراف لإعادة الأمن إلى المنطقة، وتم التوافق على استمرار التنسيق والتشاور بهدف استعادة الاستقرار الإقليمي.