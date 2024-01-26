مشرف «القومي لذوي الإعاقة»: الرئيس السيسي هو الداعم الأكبر لأصحاب الهمم

قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي لذوي الإعاقة، خلال ندوة الدمج الثقافي بين التوعية والإتاحة، في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ55، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الداعم الأكبر لذوي الإعاقة، كما أشادت بالتنظيم الكبير لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، لافتة إلى أنهم يعملون على دمج الأطفال أصحاب الهمم في المجتمع، وتابعت: «هناك منتجات ثقافية وتعليمية من إنتاج ذوي الإعاقة في المعرض، لمد الجسور بين الثقافات المختلفة».

تمكين ذوي الإعاقة في المجالات المختلفة

وأشارت إيمان كريم إلى أهمية الإتاحة المكانية والتكنولوجية لتمكنهم من الاستفادة والتعليم في القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى الإتاحة المعلوماتية، ليتمكن أصحاب الإعاقات المختلفة من مواكبة الحدث، وأضافت خلال الندوة: «أنوه إلى ضرورة تيسير مشاركة ذوي الإعاقة في جميع الأنشطة الثقافية المختلفة، وتهيئة الفرص الكافية لتنمية القدرات الفنية، ووضع برامج وخطط لاكتشاف موهبتهم ودعمها».

24 مترجم للغة الإشارة

وقالت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إن المجلس أتاح 24 مترجما متطوعا للغة الإشارة في المعرض، لترجمة الفعاليات والورش والندوات وغيرها، وتابعت: «نسعى لتوعية ذوي الإعاقة من خلال الإصدارات التعليمية، والقانون يضمن حقوقهم، كما أن هناك ورشا بالمشاركة مع المجالس المتخصصة ووزارة البيئة، للتوعية البيئية وكيفية المحافظة عليها».

كما لفتت كريم، إلى أنه تم تفعيل بروتوكول تعاون بين المجلس ووزارة الثقافة، قائلة: «علمنا مقدمي الخدمة في وزارة الثقافة لغة الإشارة، ليتمكنوا من التعامل مع ذوي الإعاقة، وليكون لديهم وعي بحقوقهم».