فضل صيام نصف رجب.. يقرب العبد إلى الله

فضل صيام نصف رجب ورد به عدد من الأحكام، وقال الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية، إن شهر رجب باكورة وفاتحة الخير على الأمة المسلم كلها، مشيرا إلى أن الإنسان يستشعر مع قدوم هذا الشهر الكريم، أنه بدأ في رحلة جديدة يعاود فيها نفسه ويسترجع ما مضى، ويعمل لنفسه كشف حساب عن الفترة الماضية، وعما قدم في الفترة الماضية، ويستطيع مع شهر رجب أن يعيد حساباته مرة أخرى، وأن يبتعد في الحقيقة عما كان قد ألفه من أعمال قد تخالف الشرع الشريف.

فضل صيام نصف رجب

واستمرارا للحديث عن فضل صيام نصف رجب، أشار مفتي الجمهورية خلال لقاء تليفزيوني سابق له، إن هذا الشهر الكريم فرصه وما بعده من أشهر من شعبان ورمضان وأشهر الحج، مؤكدا أن هذا الأشهر مفضلة ومباركة لأن الإنسان بها يكون قريبا من الله عز وجل مستشعرا ومتذوقا طعم العبادات، مضيفا أن الطاعة لها مذاق خاص، مستشهدا بقول رسول الله: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا».

وفي سياق الحديث عن فضل صيام نصف رجب أضاف مفتي الجمهورية، أن المسلمين تعودوا أن يقدموا أكثر لله خلال شهر رجب من صوم وطاعات وصلاة وصدقات، ليست واجبة عليهم، بل إن البعض منهم يجعل هذا الشهر هو شهر زكاته كما قال سيدنا عثمان وكثير من العلماء «إن هذا هو شهر زكاتكم»، مشيرا إلى أن سيدنا عثمان كان محددا هذا الشهر لتلقي الصدقات حتى يردها إلى مصاريفها الشرعية المنصوص عليها في الآية القرآنية الكريمة.

صيام نصف رجب

وأكد المفتي، في فضل صيام نصف رجب، جواز صيام المسلم الأيام التي يريدها في شهر رجب، مؤكدا أن صيام رجب يأتي في إطار فعل الخير والتقرب إلى الله عز وجل، مشيرا إلى استحباب الصوم خلال يومي الاثنين والخميس، بالإضافة إلى الأيام البيض والتي توافق 13 و14 و15 من شهر رجب.

فضل شهر رجب

ويعد شهر رجب من الأشهر الأربع الحرم، بحسب مفتي الجمهورية، الذي أوضح أن الله عزو جل اختصها بفضل عظيم، مشيرا إلى أن وزر الخطايا والذنوب في شهر رجب مغلظ، مستشهدا بقول الله تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾ [التوبة: 36].