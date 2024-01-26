دعاء الجمعة الثانية من شهر رجب.. يشع الخير والبركات

يعد يوم الجمعة من الأيام المستحب فيها الدعاء وخاصة في شهر رجب، لما به من الخير والبركات، وبالأخص دعاء الجمعة الثانية من شهر رجب فمع بداية الأشهر الحرم يحرص العباد على الإكثار من الصلاة والدعاء وغيره من أشكال العبادة المختلفة، حتى يضمنون أنهم سينالون من ثواب وخير هذا الشهر.

دعاء الجمعة الثانية من شهر رجب

وعن دعاء الجمعة الثانية من شهر رجب، فأوضحت دار الإفتاء المصرية، في إحدى الفتاوى عبر موقعها الرسمي، أن الدعاء في شهر رجب مستحب في كل الأوقات، وعلى العباد أن يكثروا منه على مدار الشهر، لاسيما في يوم الجمعة، نظرا لكونه من الأيام المباركة.

وبخصوص دعاء الجمعة الثانية من شهر رجب أكد الشيخ عبد الغني هندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أنه يجب على المسلم استغلال تلك الأيام المباركة التي نعيش فيها، لأن بها ليلة الإسراء والمعراج والأيام البيض، ولذلك يجب على المسلم التضرع إلى الله عزوجل في كل الأوقات وخاصة يوم الجمعة لأن الدعاء به مُستجاب مثلما حدثنا النبي الكريم في العديد من أحاديثه النبوية.

وأضاف هندي خلال حديثه لـ«الوطن» عن دعاء الجمعة الثانية من شهر رجب أنه يُستحب للعبد أن يدعو الله كما شاء وأن يطلب ما يتمنى، ومن الأدعية التي يُمكن للعبد أن يرددها كالتالي:

- اللّهم اغفر لنا في شهر رجب ولا تجعله ينتهي إلا وقد غفرت جميع ذنوبنا وأنعمت علينا فيه بكل الخير والرحمة والمغفرة والثواب يا رب العالمين.

- اللّهم في يوم الجمعة المبارك نسألك أن ترفع درجاتنا في الدنيا والآخرة، وألا تنصر علينا عدوًا أبدًا، وابعد عنا ما يُلهينا عن ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

دعاء الجمعة الثانية من شهر رجب المستحب

وعن الأدعية التي تأتي ضمن دعاء الجمعة الثانية من شهر رجب المستحب كما ذكر عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية:

- اللّهم في هذا اليوم المبارك اجمع لنا شتات أمرنا ووفقنا لما فيه الخير وزدنا ولا تنقصنا ومن فضلك لا تحرمنا.

- اللّهم في هذا اليوم المبارك اجعل لنا فرجًا قريبًا من كل كرب، وصبرًا جميلًا على كل بلاء، والعافية من كل بلية، والغنى عن الناس.

- اللّهم في هذا اليوم المبارك أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، أن ترزقني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك.