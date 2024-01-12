عدد ساعات صيام شهر رجب 2024.. تبدأ بأقل من 12 ساعة

يستعد المسلمون لصيام أول أيام شهر رجب المبارك، بعد إعلان دار الإفتاء المصرية، أن غدا هو أول أيام شهر رجب لعام 1445 هجريا.

عدد ساعات الصيام في شهر رجب 2024

يصوم المسلمون في شهر رجب أقل من 12 ساعة في اليوم الأول، إذ تبدأ صلاة الفجر في القاهرة في الساعة 5:23 صباحًا، ويؤذن المغرب في الساعة 5:15 مساء

فضل شهر رجب

شهر رجب هو الشهر السابع من السنة الهجرية، وهو من الشهور التي كانت مفضلة عند العرب قديم، وينبغي على المسلمين استغلال هذا الشهر في الأعمال الصالحة والتقرب إلى الله تعالى والاستعداد لشهر رمضان المبارك.

وأكد الدكتور عبد الغني هندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية لـ«الوطن»، أن صيام أول أيام شهر رجب أمر لا بدعة به، وهو صيام جائز لما رواه النسائي وغيره من حديث سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنهما، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ أَرَكَ تَصُومُ مِنَ شَهْرٍ مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ، قَالَ: «ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبَ وَرَمَضَانَ».