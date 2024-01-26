باحث: نتنياهو منع وزراء حكومته من التعليق على أحكام «العدل الدولية»

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور باحث في الشؤون الإسرائيلية، إنّ رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لجم الوزراء ومنعهم من التصريح أو التعليق على قرار محكمة العدل الدولية اليوم، مشددا على أن هناك انقسام حول تقييم الحكم، حيث يريد الاحتلال فهم الصياغة من أجل التعامل معها، لذلك أمر نتنياهو بعدم التعليق على الأحكام.

وأضاف أنور، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»: نتنياهو يخشى أن يتم ضم هذه التصريحات إلى القضية، خاصة أن أكثر أعضاء حكومته من اليمينيين، ولكن بن غفير رفض هذا القرار وأدلى بتصريحات فيها استخفاف بالمحكمة واستهتارا بها.

وتابع الباحث: إحدى الصحف الإسرائيلية المناصرة لنتنياهو استخفت بالحكم، وقالت إنه يعتبر أقل الأضرار التي يمكن الوصول إليها، وبالتالي فإن أحكام محكمة العدل الدولية ليست سيئة لإسرائيل، فيما أكد صحفي في موقع واللا الإخباري، أن القرار وصمة لا يمكن محوها من صورة إسرائيل لسنوات طويلة قادمة، وأبعاده متشعبة ومتعددة.