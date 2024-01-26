قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل استهداف خيام النازحين جنوب غزة

استشهد فلسطيني وأصيب آخرون، مساء اليوم، على أثر قصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، خيام النازحين غرب رفح الفلسطينية، جنوب غزة، كما شنت الطائرات الحربية، عدة غارات في محيط «مجمع ناصر الطبي» في خان يونس، جنوب القطاع، وفق لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»

ومنذ صباح اليوم، وصل إلى المستشفيات 18 شهيدا و83 جريحا من خان يونس. وفي وقت سابق من اليوم، أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، آلاف الفلسطينيين على النزوح مجددا من «مجمع ناصر الطبي»، بعد محاصرته بالدبابات، كما استهدف القوات، بالرصاص النازحين والصحفيين خلال نزوحهم، فيما قصفت مدفعية الاحتلال، محيط «مستشفى الأمل» في خان يونس، فيما تطايرت الشظايا إلى داخل المستشفى.

الصحة العالمية: اتهامات الاحتلال للمنظمة قد تعرض موظفيها على الأرض للخطر

من جانبها، نفت الصحة العالمية، اليوم، مزاعم الاحتلال الإسرائيلي، بأن المنظمة متواطئة مع الفصائل الفلسطينية من خلال تجاهل الأدلة الإسرائيلية على الاستخدام العسكري للمستشفيات في قطاع غزة.

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عبر منصة إكس «تويتر سابقا»، وفقا لوكالة «سبوتنيك» الروسية، إن مثل هذه الاتهامات قد تعرض موظفي «الصحة العالمية» على الأرض للخطر.

وأمس الخميس، زعمت سفيرة الاحتلال الإسرائيلي لدى منظمة الأمم المتحدة في جنيف، ميراف إيلون شاهار، في اجتماع لمجلس إدارة «منظمة الصحة العالمية»، إن الفصائل الفلسطينية، تتمركز في مستشفيات قطاع غزة، وتستخدم دروعا بشرية في الأراضي الفلسطينية.

ردود الفعل تتواصل حول قرار «محكمة العدل الدولية» بشأن غزة

من جانبها، تواصلت ردود الأفعال المرحبة بقرار «محكمة العدل الدولية»، ورحبت منظمة التعاون الإسلامي، و«البرلمان العربي»، بالقرار، ودعت المنظمتين جميع الدول الأطراف إلى ضمان امتثال سلطات الاحتلال الإسرائيلي التام والفوري لأمر المحكمة

كما طالب «البرلمان العربي»، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية في فرض تنفيذ تلك التدابير، وفق لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية«وفا».

وأكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن قرار «محكمة العدل الدولية» التاريخي، ضد الاحتلال الإسرائيلي يؤكد جرائمه الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وقال الأمين العام للمجلس جاسم البديوي، إن القرار يأتي متوافقا مع القوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين الأبرياء.

وثمّن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الجهود الكبيرة والمقدّرة التي بذلتها جنوب إفريقيا، وأكد الأمين العام جاسم البديوي، التزام دول مجلس التعاون بدعم الشعب الفلسطيني.

وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، قال في وقت سابق، إن على العالم إجبار إسرائيل على وقف حربها في الأراضي الفلسطينية فورا لأنها السبيل الوحيد لوقف استمرار القتل والتدمير والتهجير، مضيفا عبر منصة إكس «تويتر سابقا»، إن حكومة بنيامين نتنياهو، اتخذت قرارا احتلاليا كبيرا له تداعيات على مستقبل قطاع غزة بخلق منطقة عازلة على طول حدود القطاع والذي يعني اقتطاع ما يقرب من 20% من مساحته وتدمير آلاف المنازل والأراضي الزراعية.

أشتية: قرار «العدل الدولية» يعني انتهاء زمن إفلات إسرائيل من العقاب

بدوره، قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية إن قرار «محكمة العدل الدولية»، يعني انتهاء الزمن الذي تفلت فيه إسرائيل من العقاب، معتبرا أن القرار يضع إسرائيل في قفص الاتهام كمجرم حرب وهي المرة الأولى التي تقف فيها بهذه الصفة أمام المحكمة.

كما رحب المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى منظمة الأمم المتحدة، رياض منصور، بقرار «محكمة العدل الدولية» التاريخي، فيما دعت البعثة الفلسطينية لدى المنظمة لاجتماع طارئ لمجلس السفراء العرب، للاتفاق على خطة التحرك في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة.