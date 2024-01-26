الرئيس السيسي يبحث مع نظيره الأمريكي جهود التوصل لوقف إطلاق نار إنساني في غزة
كتب:
محمد عزالدين
09:15 م | الجمعة 26 يناير 2024
الرئيس عبدالفتاح السيسي
بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي مع نظيره الأمريكي جو بايدن تطورات الجهود الجارية للتوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة بهدف حماية المدنيين وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.
واستعرض الرئيس السيسي المبادرات والجهود المصرية للتواصل مع الأطراف المعنية بهدف التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة.