الرئيس السيسي يبحث مع نظيره الأمريكي جهود التوصل لوقف إطلاق نار إنساني في غزة

بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي مع نظيره الأمريكي جو بايدن تطورات الجهود الجارية للتوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة بهدف حماية المدنيين وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

واستعرض الرئيس السيسي المبادرات والجهود المصرية للتواصل مع الأطراف المعنية بهدف التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة.