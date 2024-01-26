رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

الرئيس السيسي يبحث مع نظيره الأمريكي جهود التوصل لوقف إطلاق نار إنساني في غزة

كتب:

محمد عزالدين
09:15 م | الجمعة 26 يناير 2024
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي مع نظيره الأمريكي جو بايدن تطورات الجهود الجارية للتوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة بهدف حماية المدنيين وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

واستعرض الرئيس السيسي المبادرات والجهود المصرية للتواصل مع الأطراف المعنية بهدف التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة.

اقرأ المزيد:

البيت الأبيض: «بايدن» تحدث اليوم مع الرئيس السيسي

مشرف «القومي لذوي الإعاقة»: الرئيس السيسي هو الداعم الأكبر لأصحاب الهمم

وزير الأوقاف: نشكر الرئيس السيسي على توجيهه بتنمية الوعي وبناء الإنسان

محمد حلاوة: أؤيد الرئيس السيسي في رؤيته الثاقبة لإصلاح الوضع الاقتصادي بعد الأزمات الدولية المتعاقبة

«مصر أكتوبر» يهنئ الرئيس السيسي ووزير الداخلية والشعب بعيد الشرطة

غرفة صناعة الحبوب تهنئ الرئيس السيسي ووزير الداخلية بعيد الشرطة
بقلم محمد عزالدين