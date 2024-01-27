دعاء الصباح.. كلمات للأصدقاء والأحبة في أولى ساعات اليوم

دعاء الصباح واحد من الأدعية التي يحرص على ترديدها الكثير من المسلمين في كل صباح وبداية يوم جديد، والبعض يستغل الساعات الأولى من اليوم في الدعاء للأصدقاء والأهل بالخير والنجاح والتوفيق وغيره، هذا إلى جانب قيامهم بالدعاء لأنفسهم بما يخطر على بالهم من خير الدنيا والآخرة.

دعاء الصباح

قال عبد الغني هندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لـ«الوطن» إن دعاء الصباح للأصدقاء والأقارب من أفضل الأدعية التي يمكن أن يبدأ بها العبد يومه، فمن المستحب أن يبدأ العبد يومه وهو يدعو لغيره، ففي ذلك الفعل أسمى معاني العطاء.

وعن دعاء الصباح، فأوضح أن هناك العديد من الأدعية التي يمكن الاستعانة بها في هذا الإطار.

- اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.

- الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

دعاء الصباح للأصدقاء والأحباب

وفي حديثه عن دعاء الصباح أوضح أنه من المستحب في الساعات الأولى من اليوم أن يردد العبد الأذكار ويقرأ ورد من القرآن الكريم ويبدأ في أن يدعو الله سبحانه وتعالى بما يخطر في باله، وعليه أن يدعو لنفسه من شر الدنيا وفتنها، وأن يبلغه الله سبحانه وتعالى نعيم الآخرة.

كما لفت إلى أنه من المستحب أن يردد العباد دعاء الصباح للأصدقاء ولمن يحب بشكل عام، فمشاركة الخير والثواب من الأمور المحمود في الإسلام، وأشار لبعض الأدعية التي تأتي ضمن دعاء الصباح للأصدقاء، ومنها على سبيل المثال:

- اللهم افتح عليهم فتوح العارفين، وارزقهم رزقًا واسعًا يا رب العالمين.

- اللهم يا مجيب الدعوات لا ترد لأحبتي دعوة هذا الصباح.

- اللهم لا تدع لصديقي ذنبًا إلا غفرته، وأبعد عنه رفاق السوء ومن يريد به شرًّا يا رب.