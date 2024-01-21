دعاء الصباح والرزق.. اعرف أفضل وقت لترديده

دعاء الصباح والرزق، من الأدعية التي يحرص المسلم على ترديدها في الصباح، تقربا إلى الله، طلبا لحاجته، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فالدعاء يُغير القدر ويفرج الهموم، كما أوصنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام في العديد من أحاديثه الشريفة، عن فضل الدعاء من بينها حديث: «لا يرد القضاء إلا الدعاء».

دعاء الصباح والرزق

وفي دعاء الصباح والرزق، قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، لـ«الوطن»، إن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، كان حريصا على ترديد أدعية الصباح والمساء في كل يوم، مشيرا إلى أن الأذكار التي يحرص المسلم على ترديدها، تحصنه من الشياطين ومن شرور الأعمال، موضحا أن الرسول عليه السلام، كان يردد سورة «الإخلاص» ثلاث مرات، والمعوذتين ثلاث مرات.

أفضل وقت لترديد دعاء الصباح والرزق

وبحسب رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، هناك وقت محبب لترديد دعاء الصباح والرزق، مشيرا إلى أن الوقت يحدد من طلوع الفجر حتى صلاة الظهر، مضيفا أنه يجوز للمسلم تريد الأذكار عند الاستيقاظ من النوم، من بينها دعاء: «بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم».

أدعية وأذكار الصباح

ونشرت دار الإفتاء المصرية، عدد من الأدعية التي يجوز للمسلم ترديدها في الصباح، لتكون دعاء الصباح والرزق، منها:

- اجعلِ اللهمَّ هذا اليوم يومًا تتبدل فيه الذنوب إلى حسنات والهموم إلى أفراح، اللهمَّ اشفِ مرضانا ومرضى المسلمين وأسبغ عليهم الصحة والعافية وعلينا عفوك وعافيتك يا رب.

- أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وملة أبينا إبراهيم حنيفًا مسلمًا، وما كان من المشركين.

- اللهم لا طاقةَ لي بالجهد، ولا قوة لي على البلاء، فلا تحرمني العافية والرزق ولا تكلني إلى خلقك، بل تفرد لي بحاجتي وتولني برحمتك.

- اللَّهمَّ اهدِني فيمَن هديتَ، وعافِني فيمن عافيتَ، وتولَّني فيمن تولَّيتَ، وبارِك لي فيما أعطيتَ، وقني شرَّ ما قضيتَ، إنَّكَ تقضي ولا يُقضى عليْكَ، وإنَّهُ لا يذلُّ من واليتَ، تبارَكتَ ربَّنا وتعاليتَ.

- يا رب، في فجر هذا اليوم فرِّج همَّ كلِّ مهموم واقضِ دَين كل مدين.

- ربِّ اجعل هذا الفجر خيرًا لكل قلب أودع أمانيَّه عندك ويَنتظر الفرح منك.